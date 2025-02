Rosyjskie władze zleciły sondaż, z którego wynika, że 67 proc. Rosjan popiera wojnę z Ukrainą , nazywaną przez Kreml " specjalną operacją wojskową ". Mimo to, analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podkreślają, że wyniki te mogą być zmanipulowane, aby odzwierciedlać narrację Kremla - informuje Polsat News.

Sondaż pod lupą ekspertów

Kontekst polityczny

"Ukraińska Prawda" przypomina, że Kreml zwiększa świadczenia socjalne dla wojskowych, co ma wspierać dalszy pobór do armii. To działanie może być próbą utrzymania poparcia dla wojny wśród społeczeństwa.