Wyciekło nagranie z rosyjskim generałem. Wskazał kolejny kraj ataku?

"Dla Rosji ta sytuacja jest frustrująca"

Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej zwraca także uwagę na fakt, że Kazachstan jest coraz bardziej asertywny wobec Moskwy. - Dla Rosji ta sytuacja jest frustrująca, że kraj traktowany "per noga", była kolonia, która według Kremla powinna się "słuchać" dawnego pana, staje się podmiotem na arenie międzynarodowej. Jednak to nie przypadek, bo Kazachstan to kraj z drugą co do wielkości gospodarką po Rosji w północnej Eurazji z istotnym potencjałem surowcowym, demograficznym i intelektualnym. Co więcej, wkrótce stanie się bogatszy od Rosji - dodaje ekspert.