Rafał Brzoska: Dzisiaj włączamy licznik

Brzoska zwrócił uwagę na dużą liczbę "biurokratycznych absurdów", które wymagają zmian. - Liczba absurdów biurokratycznych, szanowni państwo, jest przytłaczająca. To co mnie najbardziej cieszy, to to, że mam wrażenie, że ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzeby deregulacji - mówił, dodając: - My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę osobiście, że to się uda.