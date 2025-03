Samowola łatwiejsza do legalizacji. Kolejny pomysł zespołu Brzoski

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", obecnie z procedur legalizacji samowoli budowlanych można skorzystać, gdy od zakończenia inwestycji minęło 20 lat. Zespół Brzoski proponuje, by skrócić ten okres do 10 lat.

Pomysłodawcy przekonują, że obecnie część ludzi nie podejmuje kroków zmierzających do legalizacji samowol (poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych), gdyż obawiają się np. opłat. To z kolei prowadzi do stanu, który może zagrażać użytkownikom tych obiektów.