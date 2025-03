Gęsta atmosfera w Sejmie. Kaczyński nagle wyszedł na mównicę

Co musisz wiedzieć?

Wiceszef MON Paweł Zalewski podkreślił w Sejmie, że nikt nie chce zastępować NATO Unią Europejską. Jego zdaniem, UE powinna być uzupełnieniem, a nie konkurencją dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.

podkreślił w Sejmie, że nikt nie chce zastępować NATO Unią Europejską. Jego zdaniem, UE powinna być uzupełnieniem, a nie konkurencją dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sejm przyjął uchwałę popierającą rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 marca 2025 r. dotyczącą wzmocnienia obronności UE. Uchwała podkreśla znaczenie programu Tarcza Wschód.

popierającą rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 marca 2025 r. dotyczącą wzmocnienia obronności UE. Uchwała podkreśla znaczenie programu Tarcza Wschód. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zadrwił z Zalewskiego i stwierdził, że obecne działania UE mogą prowadzić do osłabienia, a nawet likwidacji NATO.

Podczas 31. posiedzenia Sejm w czwartek przyjął uchwałę ws. bezpieczeństwa RP, poparto w niej rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 marca ws. wzmocnienia obronności UE i uznano, że jeden z jej zapisów dotyczący programu Tarcza Wschód jest szczególnie istotny.

- Nikt nie chce i nikt przy zdrowych zmysłach w Polsce, a zakładam, że jednak wszyscy tutaj jesteśmy przy zdrowych zmysłach, nie chcemy zastępować NATO Unią Europejską, to jest niemożliwe i nikt tego nie chce - powiedział podczas wcześniejszej debaty wiceszef MON Paweł Zalewski, apelując do polityków PiS, by nie wprowadzali w błąd opinii publicznej w tej kwestii.

Kaczyński nagle wszedł na mównicę

- Panie pośle czy też panie ministrze, wydawało mi się, bo kiedyś byliśmy w jednej partii, że pan jest człowiekiem inteligentnym, ale jak się okazało, tylko mi się wydawało - zadrwił z Zalewskiego prezes PiS, wchodząc po nim na mównicę sejmową.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sejm pełen obaw ws. żądań Putina. "Nie możemy mu ufać"

- To, co jest w tej chwili proponowane, to jest nic innego jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część UE, a przede wszystkim dwa największe państwa, nazywa się je niesłusznie mocarstwami. Dynamiki, która będzie prowadziła co najmniej do wielkiego osłabienia, a być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi - ciągnął Kaczyński.

Wiceszef klubu PSL-TD Marek Sawicki przypomniał Kaczyńskiemu, że w 2006 r. jako premier proponował likwidację wspólnej polityki rolnej UE na rzecz wspólnej armii europejskiej. Sawicki zasugerował, że prezes PiS zmienił swoje podejście do kwestii obronności.

- Panie premierze, Kaczyński, myślałem, że kwestia bezpieczeństwa państwa nie będzie nas na tej sali dzielić i że od przynajmniej 30 lat mamy w tej sprawie konsensus. Ja panu przypomnę, w 2006 rok był pan premierem. Wtedy pan proponował likwidację wspólnej polityki rolnej i przeniesienie tych środków na wspólną armię Europejską. To co z panem się stało? Jak pan się zmienił, panie prezesie? Czas wrócić do tego, kiedy też pan się uważa za człowieka inteligentnego - zwrócił się do prezesa PiS.

Czytaj także: