Sejm podjął uchwałę. Kaczyński grzmi

"Decyzje Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią" - napisał Jarosław Kaczyński, komentując podjęcie przez Sejm uchwały ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

W czwartek Sejm przyjął uchwałę ws. bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód.

Głosowanie przeprowadzono dwa razy, ale Sejm ponownie podjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwko uchwale zagłosowali m.in. 172 posłów PiS i 13 z Konfederacji.

Kaczyński komentuje

W tej sprawie zabrał głos prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Decyzje Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią. Nie możemy zgodzić się na oddanie istotnych atrybutów naszej suwerenności. Wiedzą, co robią i próbują ukryć to przed Polakami fałszywą uchwałą Sejmu" - napisał lider PiS.

Wcześniej Kaczyński z sejmowej mównicy zwrócił się do wiceministra MON Pawła Zalewskiego, który podkreślił, że ta uchwała sprawia, że Unia Europejska uzupełnia NATO.

- Wydawało mi się, bo kiedyś byliśmy w jednej partii, że pan jest człowiekiem inteligentnym, ale jak się okazało, tylko mi się wydawało. To, co jest w tej chwili proponowane, to jest nic innego, jak uruchomienie dynamiki politycznej, dynamiki, której życzy sobie w część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, nazywa się niesłusznie mocarstwami, dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia. Być może wręcz do likwidacji. NATO. O to tutaj chodzi - mówił Kaczyński z mównicy sejmowej.

Uchwała ws. Tarczy Wschód

Projekt uchwały zaproponowanej przez posłów KO zakłada pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 marca, dotyczącej przyszłości europejskiej obrony. Rezolucji nie poparli m.in. europosłowie PiS i Konfederacji. Uchwała podkreśla m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji PE dotyczący programu Tarcza Wschód.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji dotyczący programu Tarcza Wschód, który został uznany za flagowy projekt Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony" - wskazano.

W treści projektu jest także m.in. wezwanie do wszystkich sił politycznych "do jedności, stanowczości i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmocnienia zdolności do wspólnej obrony państw europejskich".

