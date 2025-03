Nowa partia Kobra. Korwin-Mikke i Braun planują polityczny powrót

Kobra ma być odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stanęli Korwin-Mikke i Braun po opuszczeniu Konfederacji. Partia ta, założona w 2019 r., początkowo nosiła nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, co odzwierciedlało znaczącą rolę obu polityków. Jednak po wyborach w 2023 r., kiedy to Konfederacja uzyskała niezadowalający wynik, Korwin-Mikke został zmarginalizowany.

Konfederacja Korony Polskiej oraz Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN) planują wspólny start w wyborach do Sejmu. Problemem jest jednak próg wyborczy dla koalicji, który wynosi 8 proc. "I właśnie po to, by go ominąć, ma powstać Kobra" – wyjaśnia "Rzeczpospolita".