Droga ekspresowa S1 w Beskidach na finiszu. Kiedy otwarcie?

Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach to ogromne wyzwanie dla projektantów i budowniczych. Trasa przecina górzyste tereny, co wymagało budowy tuneli i estakad. W masywie Barania powstał tunel o długości ok. 830 m, a w masywie Białożyński Groń tunel o długości ok. 1 km. Najdłuższa estakada, o długości prawie 1 km, góruje nad okolicą, oferując podróżującym widok na Beskidy.