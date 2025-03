Walka o demokrację w Turcji. Aresztowany burmistrz wzywa do działania

Na platformie X, Imamoglu zaapelował do obywateli, by nie tracili nadziei i wzięli udział w prawyborach. "Razem, ręka w rękę, odeprzemy ten cios i zmażemy tę czarną plamę na naszej demokracji" - napisał. Podkreślił, że odpowiedzialni za jego aresztowanie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.