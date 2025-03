USA rozważają sprzedaż F‑35 Turcji. Jest warunek

Prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem rozważa zniesienie sankcji nałożonych na Ankarę.

rozważa zniesienie sankcji nałożonych na Ankarę. Warunkiem sprzedaży F-35 miałoby być "unieruchomienie" rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400 przez Turcję.

miałoby być "unieruchomienie" rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400 przez Turcję. Ewentualna zgoda Waszyngtonu mogłaby poprawić napięte stosunki między oboma krajami.

Podczas niedawnej rozmowy telefonicznej z Erdoganem Trump wyraził gotowość do cofnięcia wykluczenia Ankary z programu dostaw F-35, za które Turcja już częściowo zapłaciła, jeśli ta zgodzi się na demontaż lub przeniesienie rosyjskich instalacji do bazy kontrolowanej przez USA. Wyrzutnie mogłyby trafić do bazy Incirlik na południu Turcji.

Źródła cytowane przez Fox News podają też, że zespół Trumpa kilka dni temu poprosił o analizę prawną i techniczną, jak uniknąć uznania Turcji za państwo naruszające sankcje na mocy ustawy CAATSA. Ewentualna zgoda Waszyngtonu oznaczałaby zmianę w stosunkach USA-Turcja, które są napięte od zakupu przez Ankarę rosyjskich systemów w 2019 r.

Napięte relacje USA-Turcja

Pierwszym krokiem w kierunku poprawy relacji była decyzja Kongresu w ubiegłym roku o sprzedaży Turcji 40 myśliwców F-16 i zestawów modernizacyjnych dla 79 samolotów z obecnej tureckiej floty za 23 mld dolarów. Obecnie trwają w tej sprawie negocjacje między ministerstwem obrony w Ankarze a Lockheed Martin, który buduje F-35.

Turcja planowała zakup ponad 100 samolotów F-35 i współpracowała z Lockheed Martin, produkując części do tych myśliwców. Kontrakt z Rosją o wartości 2,5 mld dolarów zakończył to partnerstwo, a USA przekierowały zamówienia do innych nabywców.

Waszyngton obawia się, że posiadanie przez Turcję F-35 i rosyjskich systemów zdolnych do zbierania informacji wywiadowczych mogłoby doprowadzić do tego, że zaawansowana technologia stealth, w jakiej wykonano myśliwce, mogłaby wpaść w ręce Kremla. Pomysł usunięcia S-400 jako warunku powrotu do programu F-35 nie jest nowy, ale Ankara dotąd odrzucała te żądania, powołując się na suwerenne prawo do wyboru partnerów zbrojeniowych.

Erdogan tłumaczył, że transakcja z Rosją była odpowiedzią na opóźnienia w zakupie amerykańskich systemów Patriot. Analitycy cytowani przez Fox News zauważają, że gotowość Trumpa do kompromisu może sygnalizować pragmatyczne podejście do poprawy relacji z Turcją, strategicznym sojusznikiem w NATO. Turcja uważa, że zmiana stanowiska USA wynika z postępów prac nad tureckim samolotem piątej generacji Kaan.