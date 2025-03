"Ryzykowny zakład z Trumpem". Eksperci: Inwestowanie UE w gaz z USA to wielki błąd

Mimo to Komisja Europejska chce zainwestować w rozwój infrastruktury gazowej, i to poza granicami UE.

Teoretycznie ma to służyć obniżeniu wysokich cen energii, które niszczą europejski przemysł. Od początku wojny w Ukrainie ceny gazu ziemnego były równie wysokie, co nieprzewidywalne. W styczniu znów zanotowały wzrost – i choć cenom daleko do szczytu po wybuchu wojny, to wciąż są dwukrotnie wyższe niż przed jej rozpoczęciem.

"Każde euro zainwestowane w infrastrukturę paliw kopalnych za granicą jest marnowane, ponieważ nie trafia do europejskiej gospodarki, która rzeczywiście potrzebuje inwestycji. Zwłaszcza w czasach, gdy Stany Zjednoczone grożą im taryfami celnymi i gdy Chińczycy są daleko do przodu w wyścigu czystych technologii" - komentuje Linda Kalcher, szefowa think-tanku Strategic Perspectives.

"Jeśli zaczniemy inwestować w nową infrastrukturę do tłoczenia LNG, to mówimy o czymś, co rozpocznie się najwcześniej w 2028 r. To będzie nas wiązać przez co najmniej 20 lat. Jeśli więc rozpocznie się w 2030, będziemy związani do 2050 roku - czasu, gdy mamy osiągnąć neutralność klimatyczną" – zauważa Anne-Sophie Corbeau z Centrum Globalnej Polityki Energetycznej na Uniwersytecie Columbia.