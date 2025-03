Błaszczak powołał się na niemiecką prasę. "Nie wstyd panu?"

W sobotę niemiecki dziennik "TAZ" opublikował komentarz Gabriele Lesser dotyczący polskiej polityki zbrojeniowej. Autorka zasugerowała, że jeśli Stany Zjednoczone zmuszą Ukrainę do kapitulacji, Polska może poszukać nowych partnerów w sferze bezpieczeństwa, co mogłoby skutkować anulowaniem kontraktów z amerykańskimi producentami broni na rzecz europejskich.

Komentarz niemieckiej dziennikarki szybko zyskał rozgłos w polskich mediach. Portal wPolsce24 zacytował artykuł, co skłoniło Mariusza Błaszczaka do odniesienia się do sprawy w mediach społecznościowych. Były minister zasugerował, że niemiecka prasa informuje o planach rządu dotyczących anulowania kontraktów na myśliwce F-35, systemy Patriot, czołgi Abrams, śmigłowce Apache i wyrzutnie Himars.

Na te słowa zareagowali przedstawiciele rządu. Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował Błaszczaka, stwierdzając, że takie wypowiedzi to nie tylko dezinformacja, ale także zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Minister obrony narodowej zaapelował, by nie działać wbrew interesom Polski i przestać kłamać.

"To hańba wypisywać takie bzdury i kłamstwa. Nie wstyd Panu? To było pytanie retoryczne. Strasznie nisko upadliście w tym PiS. Takim tanim populizmem, a co gorsze, szafowaniem naszego bezpieczeństwa chce Pan odreagować strach po postawionych zarzutach?" - to z kolei komentarz Krzysztofa Hetmana, europosła PSL.