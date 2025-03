Prezydent Czech, Petr Pavel, w rozmowie z portalem "Europejska Prawda" podkreślił, że jego kraj jest gotowy do udziału w międzynarodowej misji wojskowej na Ukrainie, jeśli zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe z Rosją. - Już jesteśmy częścią tej koalicji - - zaznaczył Pavel, odnosząc się do "koalicji zdecydowanych" państw, które mogą wysłać stabilizacyjne siły wojskowe na Ukrainę.

Prezydent Pavel zauważył, że różni politycy mogą mieć różne poglądy na temat wysłania wojsk na Ukrainę, ale podkreślił, że "jeśli istnieje silna grupa państw europejskich, które są gotowe zapewnić Ukrainie takie gwarancje bezpieczeństwa, to jestem głęboko przekonany, że Republika Czeska powinna być jednym z nich" . - Rozumiem, że brzmi to, jak banał, ale szczerze wierzę, że robimy to w dużej mierze dla siebie - zaznaczył Pavel.

- Widzieliśmy już, że amerykański prezydent odrzucił opcję szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO. Jeśli stanie się to przeszkodą w osiągnięciu porozumienia pokojowego, to niech tak będzie. W końcu członkostwo w NATO nie jest kwestią kilku miesięcy. To zajmie więcej czasu - oświadczył czeski prezydent.