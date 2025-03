Spięcie na antenie. "Wam muszą styki nie działać"

W niedzielnym programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News doszło do gorącej debaty między politykami. Tematem rozmowy były skutki przyjęcia paktu migracyjnego. Przedstawiciele koalicji rządzącej podkreślali, że Polska będzie dążyć do wyłączenia z obowiązku przyjmowania cudzoziemców.

Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji wyraziła swoje stanowisko, sugerując, że zwolennicy przyjmowania imigrantów powinni sami ich gościć. - Jeżeli jesteście takimi zwolennikami przyjmowania imigrantów, to weźcie sobie jakiś przydział do siebie do domu i zobaczymy, jak szybko zmienicie zdanie - powiedziała w kierunku polityków obecnej koalicji rządzącej.