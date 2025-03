Panika w USA. Człowiek Trumpa źle zrozumiał wyrok

Leland Dudek, szef Administracji Ubezpieczeń Społecznych, początkowo ogłosił, że wyrok sądu federalnego zmusza go do zamknięcia urzędu. Twierdził, że ograniczenie dostępu do danych uniemożliwia pracę agencji. Jednak po wyjaśnieniach sędzi Ellen Lipton Hollander, która wskazała, że wyrok nie wymaga zamknięcia, Dudek wycofał się z tej decyzji.