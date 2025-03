FBI zmniejsza zatrudnienie. Zwolennicy Trumpa mogą się cieszyć

Źródła, do których dotarła agencja Reuters, twierdzą, że dochodzenia ws. terroryzmu wewnętrznego, które w ostatnich latach w dużej mierze obejmowały przestępstwa związane z promowaniem prawicowej ideologii, będą mniej priorytetowe pod rządami Kasha Patela. Nowy szef FBI zasłynął z tego, że krytykował śledztwa wymierzone w prawicowe organizacje.

- Myślę, że w obecnej administracji istnieje szersze pragnienie, aby w najlepszym razie zignorować dane i schować głowę w piasek, a w najgorszym przekierować zasoby z dala od tej walki - powiedział Jacob Ware, ekspert ds. terroryzmu krajowego w Council on Foreign Relations, cytowany przez agencję Reuters.

FBI nie odpowiedziało bezpośrednio na pytania Reutersa dotyczące zmian, ale stwierdziło, że jest zobowiązane do "ochrony Stanów Zjednoczonych przed wieloma zagrożeniami, w tym terroryzmem, przestępczością z użyciem przemocy, handlem narkotykami i cyberatakami".

"W interesie narodowym". Trump odbiera przeciwnikom dostęp do tajnych informacji

W ostatnich tygodniach wybuchły protesty przeciwko szefowi Tesli Elonowi Muskowi w związku z jego wiodącą rolą w wysiłkach administracji Donalda Trumpa zmierzających do ograniczenia wydatków rządu federalnego. Co najmniej trzy osoby zostały oskarżone w oddzielnych sprawach o użycie koktajli Mołotowa do podpalenia majątku Tesli.