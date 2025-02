Sikorski dosadnie. "Autorytetu nie da się już odbudować"

"Osobiście uważam, że autorytetu Trybunału Konstytucyjnego nie da się już odbudować . Komentując w 1997 projekt konstytucji, byłem sceptyczny wobec tego tworu stanu wojennego i wyszło na moje " - napisał na platformie X Radosław Sikorski, sugerując, że do stwierdzania konstytucyjności ustaw wystarczyłby Sąd Najwyższy w odpowiednim składzie.

Ostrowski piastuje funkcję zastępcy prokuratora generalnego od listopada 2023 r. Powołał go na to stanowisko ówczesny premier Mateusz Morawiecki z nominacji ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak w odpowiedzi na zawiadomienie oświadczyła, że "korespondencja z TK wpłynęła do zastępcy prokuratora generalnego prok. Michała Ostrowskiego, ale to nie znaczy, że - zgodnie z przepisami wewnętrznymi - wpłynęła do prokuratury". Dodała, że postępowanie można wszcząć dopiero, gdy sprawa jest zarejestrowana, a tak nie było.