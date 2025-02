Zawiadomienie ws. "zamachu stanu". "Wpłynęła jakaś korespondencja"

- Wczoraj do sekretariatu Prokuratora Generalnego wpłynęło pismo pana prokuratora Ostrowskiego informujące o tym, że wszczął postępowanie i że wnosi o to, aby Prokurator Generalny to pismo zarejestrował w u nas przyjętej sygnaturze dla prowadzenia dochodzenie i śledztw - powiedziała rzeczniczka PG.

- Dzisiaj ustaliliśmy, że 3 lutego pracownik TK osobiści przyjechał do siedziby Prokuratury Krajowej, a następnie złożył kopertę w sekretariacie zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego (…) ten fakt został odnotowany przez sekretarkę i to jest stan naszej wiedzy potwierdzający, że wpłynęła do zastępcy prokuratora Ostrowskiego jakaś korespondencja z TK. Zgadza się tylko sygnatura, którą prokurator Ostrowski przekazał w mediach, mówiąc, że ma to zawiadomienie - dodała prokurator Adamiak.