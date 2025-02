Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Deputowany odmówił spekulacji na temat dokładnego terminu spotkania. - Luty lub marzec , nie zgadujmy i dajmy przywódcom możliwość przygotowania się do tego w sposób kompetentny i kompleksowy, ale nastąpi to wkrótce - dodał.

Stwierdził, że między władzami obu państw trwają "poważne" rozmowy i zaplanowane są kolejne. Natomiast we wtorek podczas konferencji prasowej Trump oświadczył, że USA prowadzą rozmowy "z Rosjanami i Ukraińcami" i ma on nadzieję, że "zrobimy coś, co wyrasta ponad wszystko".