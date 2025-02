- Ustaliliśmy, że 3 lutego pracownik TK osobiście przyjechał do siedziby PK, a następnie złożył kopertę w sekretariacie prok. Ostrowskiego i to jest stan naszej wiedzy - przekazała podczas czwartkowej konferencji rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak. Jak dodała, korespondencja nie została prawidłowo zarejestrowana.

Sam Święczkowski na antenie telewizji wPolsce24 stwierdził, że "złożył zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Krajowej, do zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego".

- Wbrew tezom publikowanym w niektórych mediach, mam zwrotne poświadczenie odbioru tegoż zawiadomienia - oznajmił, dodając, że "w PK jest jakiś bałagan, skoro nie mogą znaleźć złożonego dokumentu". W dalszej części rozmowy ponawiał swoje tezy dotyczące tego, że to jest "ustrojowy zamach stanu, trwający, pełzający".

Święczkowski po raz kolejny nawiązał też do reakcji premiera Donalda Tuska za pośrednictwem opublikowanego nagrania. - Jak Titanic tonął, to w tym czasie niektórzy jedli, pili i tańczyli, i później zginęli w tej katastrofie. Radzę panu Prezesowi Rady Ministrów, by poważnie traktował swoje obowiązki, a nie wyśmiewał istotne dla Polski dokumenty - oznajmił.