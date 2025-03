Zagrożenie dla Europy? Chińczycy mają nową broń

Chińskie centrum badań nad statkami (CSSRC) zaprezentowało innowacyjne urządzenie, które może przecinać kable podmorskie na głębokości do 4 tys. metrów. Jak podaje "South China Morning Post", to pierwszy raz, gdy takie narzędzie zostało oficjalnie ujawnione, co może mieć wpływ na globalną komunikację.