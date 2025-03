Kolega Ozdoby komentuje jego skandaliczne słowa o prokurator Wrzosek

Europoseł PiS Tobiasz Bocheński skrytykował wypowiedź Jacka Ozdoby o prokurator Ewie Wrzosek, ujawnioną przez TVP Info. - Gdyby Jacek Ozdoba chciał kogoś popychać, to by popchnął - stwierdził Bocheński w Radiu Zet.

W programie "7. Dzień Tygodnia" w Radiu Zet europoseł PiS Tobiasz Bocheński odniósł się do kontrowersyjnych słów Jacka Ozdoby, które padły w kontekście prokurator Ewy Wrzosek. Na nagraniu ujawnionym przez TVP Info, Ozdoba sugerował możliwość popchnięcia prokurator podczas demonstracji zwolenników PiS.

- Ewa Wrzosek wyszła i stała dwa-trzy metry ode mnie - powiedział Bocheński. Komentując sytuację, stwierdził: Jestem zszokowany, że postanowiła tak długo i dogłębnie odpowiadać na każde pytanie, stojąc w środku tłumu. Myślę, że mogła spodziewać się braku sympatii z jego strony, tłum wykrzykiwał do niej różne rzeczy w emocjach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Politycy dbają o nasze bezpieczeństwo? Ekspert nie pozostawia złudzeń

Reakcje na słowa Ozdoby

Europoseł PiS podkreślił, że słowa Ozdoby były "absolutnie niefortunne i nie powinny paść", ale zaznaczył, że nie doszło do żadnego popchnięcia. - Gdyby Jacek Ozdoba chciał kogoś popychać, ja znam Jacka Ozdobę, to by popchnął - dodał Bocheński.

"Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep***"

Przypomnijmy słowa Ozdoby. - Ja ją pchnę, no co ty. Niech spiep*** - mówi na nagraniu poseł PiS. W odpowiedzi Marek Suski z PiS radzi koledze: "ale delikatnie". - Niech ona w ogóle nie wychodzi - dodaje Ozdoba.

- To jest bezczelne babsko - kontynuuje Ozdoba. - To pokazuje, że to jest socjopatka - stwierdził poseł PiS Jan Kanthak. - W naszych czasach żaden z prokuratorów nie odważyłby się przy takich emocjach pokazywać - dodaje, odnosząc się do prok. Wrzosek. - Ale ona jest psychiczna - odpowiada mu Ozdoba.

"Klasyczny tryb prowadzenia polityki przez PiS"

Z kolei senator KO Grzegorz Schetyna powiedział, że Ewa Wrzosek przez osiem lat rządów PiS i prokuratury Zbigniewa Ziobry zachowywała się przyzwoicie i dochowywała standardów. - To, co się dzieje, to klasyczny tryb prowadzenia polityki przez PiS, żeby zakłamywać rzeczywistość i zbudować na tym kapitał polityczny - dodał.

Schetyna zaznaczył również, że konieczne jest wyjaśnienie całej procedury i sprawdzenie, czy doszło do złamania prawa przez prokurator Wrzosek. - Trzeba tę całą procedurę wyjaśnić i sprawdzić, czy zostało złamane prawo przez panią prokurator - dodał senator KO.