Odnowił 200‑letnią kapliczkę. Artysta na celowniku prokuratury

- Jest to część naszej kulturowej tożsamości, dlatego koniecznie trzeba je chronić - powiedziała w rozmowie z TVN24. Mirosław Rymer z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dodaje, że choć intencje artysty były dobre, jego działania mogą być uznane za uszkodzenie zabytku.

Konserwatorzy planują przywrócić kapliczce jej dawny wygląd. - Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, a więc objęty tą najmocniejszą formą ochrony - mówi Rymer. Komisja konserwatorska ustali, czy doszło do zniszczenia zabytku. Sprawą może się zająć nawet prokurator.