Potężne straty Rosjan. Największe od II wojny światowej

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że od początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Rosja straciła ok. 900 tys. żołnierzy. Z tej liczby od 200 do 250 tys. to ofiary śmiertelne. To największe straty, jakie Rosja poniosła od czasów II wojny światowej. Resort obrony podkreśla, że rosyjskie dowództwo stawia cele wojskowe ponad życie swoich żołnierzy.