Zaćmienie Słońca 2025. Kiedy będzie można podziwiać niezwykłe zjawisko na niebie?

Już 29 marca mieszkańcy Polski będą mieli okazję zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca . Zjawisko rozpocznie się przed południem, a jego kulminacja nastąpi około godziny 12.28. W Warszawie zaćmienie potrwa do 13.06. Stopień zakrycia Słońca będzie różny w zależności od miejsca obserwacji.

Obserwacja zaćmienia wymaga ostrożności. Patrzenie na Słońce gołym okiem może prowadzić do uszkodzenia wzroku . Zaleca się użycie specjalnych filtrów słonecznych, takich jak okulary do obserwacji zaćmień lub folia mylarowa. Alternatywnie można rzutować obraz Słońca na kartkę papieru.

O ile częściowe zaćmienie Słońca jest czymś normalnym, to zaćmienie pierścieniowe jest czymś absolutnie wyjątkowym. W Polsce można zobaczyć je raz na pokolenie. Jak informuje serwis TwojaPogoda.pl, 13 lipca 2075 roku, około godziny 6:40 rano , cień Księżyca przemknie przez południowo-wschodnią część kraju. Wówczas Słońce przeobrazi się w olbrzymi świetlisty pierścień .

Zjawisko to będzie widoczne w okolicach Krakowa, Lublina , Rzeszowa oraz w miejscowościach położonych na wschód i południe od tych miast . Największa faza zaćmienia wystąpi nad Bieszczadami, gdzie przez 4 minuty po Słońcu pozostanie jedynie świetlista obwódka. To właśnie tam spodziewana jest największa liczba obserwatorów.

Choć na to zjawisko w Polsce trzeba czekać pół wieku, nie jest to jedyna okazja, by zobaczyć zaćmienie pierścieniowe. Już 26 stycznia 2028 roku, pod koniec dnia, słoneczny pierścień będzie widoczny nad portugalską Maderą, popularnym celem podróży Polaków.