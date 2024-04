Całkowite zaćmienie Słońca. Wyjątkowe nagrania z USA i Kanady

Spektakularne, a zarazem rzadkie zjawisko na niebie zrobiło furorę w USA i Kanadzie. To właśnie na tej szerokości geograficznej najlepiej widać było całkowite zaćmienie Słońca. Miliony Amerykanów i Kanadyjczyków obserwowały w poniedziałek 8 kwietnia ten wyjątkowy moment, z kolei agencje AP i Reutera udostępniły nagrania z całego zdarzenia. Na opublikowanych materiałach widać, że ludzie zajmowali parki, stadiony czy pola i mieli ze sobą okulary 3D czy dyskietki, przez które wyraźniej widać było całkowite zaćmienie Słońca. Co ciekawe, w pewnym momencie operator Reutersa uchwycił nawet psa, który w specjalnych goglach obserwował z zaciekawieniem, co dzieje się nad jego głową. Jak powiedział podczas specjalnej transmisji NASA heliofizyk agencji dr Don Leamon, tegoroczne zaćmienie było szczególnie spektakularne ze względu na fakt, że Słońce zbliża się do maksimum aktywności w swoim 14-letnim cyklu. To oznacza, że widzialna podczas całkowitego zaćmienia korona słoneczna jest szczególnie imponująca, co również potwierdzają to poniedziałkowe nagrania z USA i Kanady.