Wiosna zaczęła się z przytupem. Niebawem ciekawe zjawiska na niebie

Co musisz wiedzieć?

Astronomiczna wiosna 2025 rozpoczyna się 20 marca o godz. 10:01, kiedy Słońce przejdzie przez równik niebieski.

rozpoczyna się 20 marca o godz. 10:01, kiedy Słońce przejdzie przez równik niebieski. Kalendarzowa wiosna tradycyjnie przypada na 21 marca, co zbiega się z dniem wagarowicza, obchodzonym przez uczniów.

tradycyjnie przypada na 21 marca, co zbiega się z dniem wagarowicza, obchodzonym przez uczniów. Wiosna to czas, kiedy możemy obserwować ciekawe zjawiska na niebie.

W czwartek w Polsce będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, chłodniej na terenach podgórskich Karpat oraz w rejonie Półwyspu Helskiego i na Mazurach od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr ma być słaby, okresami umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty, przeważnie południowo-zachodni.

Wiosna astronomiczna a kalendarzowa?

Wiosna astronomiczna w 2025 roku zaczyna się 20 marca o godz. 10:01. To moment, kiedy Słońce przechodzi przez równik niebieski, co oznacza równonoc wiosenną. Z kolei wiosna kalendarzowa przypada na 21 marca. Różnice te wynikają z ruchu Ziemi i Słońca, co wpływa na daty równonocy.

Dlaczego dzień wagarowicza jest tak popularny?

Dzień wagarowicza, obchodzony 21 marca, to nieoficjalne święto, które zbiega się z pierwszym dniem wiosny kalendarzowej. W 2025 roku przypada na piątek, co może dodatkowo zachęcać uczniów do opuszczania zajęć. Szkoły różnie podchodzą do tego dnia, organizując zajęcia na świeżym powietrzu lub wycieczki, aby zniechęcić uczniów do wagarowania.

Co nas czeka wiosną?

Choć wiosną noce stają się krótsze, to coraz przyjemniejsza aura sprzyja miłośnikom obserwacji astronomicznych. Pierwszą atrakcją wiosennego nieba i to za dnia będzie częściowe zaćmienie Słońca, które nastąpi już 29 marca. Maksimum zaćmienia nastąpi tuż przed godziną 12.30, kiedy zakryte zostanie około 15 proc. tarczy słonecznej.

Jak tłumaczy Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu, początek wiosny to także czas, kiedy możemy próbować znaleźć tzw. światło zodiakalne.