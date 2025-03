Owsiak nie kryje oburzenia. Zwrócił się do Wrzosek

Owsiak podkreślił, że sam doświadczył podobnych sytuacji, kiedy to przed ostatnim Finałem WOŚP otrzymywał groźby karalne, które zgłaszał na policję . "To potrafiło, przynajmniej u mnie, rozdygotać całą codzienność " - dodał, opisując wpływ takich sytuacji na życie codzienne.

"A życząc wytrwałości, proszę cały czas także trwać w swoich przekonaniach i posługując się od początku do końca, powtarzam, od początku do końca, literą prawą, tak jak Pani to robiła dotąd, nie odpuścić nikomu łamania prawa wobec Pani" - zaapelował Owsiak.