Prognozy pogody na wiosnę i lato. Co czeka Europę?

Według Severe Weather Europe, wiosna w Polsce może być cieplejsza niż zwykle , zwłaszcza w drugiej połowie sezonu. Prognozy wskazują na większą ilość opadów, szczególnie na wschodzie, południu i zachodzie kraju. To dobra wiadomość, ponieważ może to przeciwdziałać suszy , mimo przewidywanej dominacji ciepła.

Lato zapowiada się jako okres z przewagą układów wysokiego ciśnienia nad Europą, co może prowadzić do gorących i suchych dni. Temperatury mogą przekraczać średnią o 1-2 st. C, co może skutkować falami upałów. "Środek i druga połowa lata zapowiadają się jako bardziej suche, z potencjałem fali upałów" - czytamy na stronie Severe Weather Europe.