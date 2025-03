Jego ofiara zmarła. Zabójca 23‑latki z USA został stracony

56-letni Wendell Grissom został stracony w czwartek w Oklahomie za pomocą zastrzyku . Został skazany za morderstwo, które popełnił w 2005 r. Podczas napadu rabunkowego postrzelił w głowę 23-letnią kobietę; ofiara zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń. Współsprawca napadu został skazany na dożywocie - podaje Associated Press.

Prokurator generalny Oklahomy, Gentner Drummond, określił to zabójstwo jako " podręcznikową sprawę " zasługującą na karę śmierci.

To 128. wykonanie wyroku śmierci w Oklahomie od 1976 r., kiedy to w USA przywrócono karę śmierci. Mimo że kara została zniesiona już w 144 krajach na całym świecie to wielu stanach jest nadal stosowana.