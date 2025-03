Sikorski dostał pytanie, wybuchnął śmiechem. Dostało się Muskowi

Na początku marca na portalu X doszło do wymiany zdań między Radosławem Sikorskim, sekretarzem stanu USA Marco Rubio i Elonem Muskiem. Tematem rozmowy był system Starlink, produkowany przez firmę Muska, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu łączności ukraińskim wojskom. Musk stwierdził, że odłączenie Ukrainy od Starlinków mogłoby doprowadzić do jej porażki w wojnie.

Do dyskusji włączył się później również sekretarz stanu USA Marco Rubio. "To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - skomentował Marco Rubio na portalu X. Sekretarz stanu USA odpowiedzi polskiemu politykowi udzielił z prywatnego konta. Na co Sikorski podziękował Rubio "za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę".