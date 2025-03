Wymiana Sikorski-Rubio-Musk "zamyka sprawę". Gawkowski: Nie rozumiem zidiocenia polityków PiS‑u

Również według rzecznika MSZ, dzięki wymianie wpisów między Radosławem Sikorskim a Markiem Rubio "wiemy, że Starlinki w Ukrainie nie zostaną wyłączone". Paweł Wroński stwierdził, że owa wymiana zdań świadczy o tym, że Amerykanie wiedzą, jakie są ambicje Moskwy. - Stwierdzenie, że Rosja mogłaby być na granicy z Polską świadczy o tym, że strona amerykańska zdaje sobie sprawę z zamiarów Rosji, że nie są to zamiary ograniczone, ale że zamiarem Rosji jest opanowanie całego państwa ukraińskiego i wszelkie konsekwencje, które się z tym wiążą – podkreślił.

– Relacje z USA są kluczowe i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Bliska współpraca nie oznacza jednak, że ministrowie nie będą zabierali głosu w sprawach, które mogą być drażliwe. To nie jest przedszkole, partnerzy mogą się różnić – mówi nieoficjalnie WP jeden z ministrów, pytany o strategię rządu na niełatwe relacje z nieprzewidywalną administracją Donalda Trumpa.