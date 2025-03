Mandat na stacji paliw. Takie tankowanie może kosztować nawet 3 tys. złotych

Na stacjach paliw obowiązują przepisy dotyczące przewozu paliwa, które kierowcy muszą respektować. Zgodnie z prawem, można przewozić maksymalnie 240 litrów paliwa w dodatkowych zbiornikach , z których każdy nie może przekraczać 60 litrów. Przekroczenie tych limitów grozi mandatem do 3 tys. zł.

Ograniczenia dotyczące ilości przewożonego paliwa mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa . Ważne jest również, aby paliwo było przechowywane w odpowiednich warunkach, co jest kluczowe dla zapobiegania zagrożeniom pożarowym. Za nieprzestrzeganie tych zasad można otrzymać mandat do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet areszt.

Przepisy te są szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony środowiska . Kierowcy powinni być świadomi, że nieprzestrzeganie regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych.

Przestrzeganie limitów tankowania do karnistra jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także kwestią odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

Przechowywanie paliwa w garażach również podlega regulacjom. W wolnostojących pomieszczeniach o powierzchni do 100 m2 można przechowywać do 200 litrów paliwa. W innych garażach limit wynosi 60 litrów. Za nieprzestrzeganie tych zasad grożą kary do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet areszt.