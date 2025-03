Tusk pospiesza Dudę? "Wiem, że on ma czas, ale Polacy nie"

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej mówił o działaniach na wschodniej granicy. - One nie zawsze są popularne, nie przez wszystkich zrozumiałe, ale dzięki temu, mimo rosnącej presji ze strony służb białoruskich, organizujących czy wspierających przemyt ludzi przez naszą granicę, to jest do 200 prób dziennie w tej chwili, ale dzięki tej twardej polityce muszę powiedzieć, że naprawdę skutecznie zatrzymujemy te, tę falę i to spotyka się z pełnym zrozumieniem wszystkich naszych partnerów - mówił Tusk.