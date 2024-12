Szykują nowe prawo migracyjne. Zaostrzą przepisy

Czasowe zawieszenie prawa do azylu będzie możliwe w przypadku "poważnego i rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa". Przepisy, opracowane przez wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka, miałyby wejść w życie w marcu 2025 roku.

Nowe uprawnienia zyska także szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Będzie on miał "uznaniową możliwość" pozostawienia wniosku o azyl bez rozpoznania, jeśli został on złożony przez osobę, która nielegalnie przekroczyła granicę. Będą jednak wyjątki, np. dotyczące osób, które przybyły z kraju, gdzie groziły im prześladowania, małoletni oraz kobiety w ciąży.