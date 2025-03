PiS protestuje przed prokuraturą. "Tu jest Polska"

- Zrobił to, co do niego należało, jako do demokratycznego polityka, bo po prostu ujawnił społeczeństwu plany tamtej strony. Plany, które już były zarchiwizowane i miał pełne prawo je ujawnić. Nie złamał żadnego przepisu - mówił prezes PiS.

- Jeżeli oni oddadzą kierowanie z całymi siłami zbrojnymi naszego kraju, jeżeli oddadzą kontrolę nad obronnością do Brukseli albo do Berlina, no to przecież ci oligarchowie unijni powiedzą, że nie można budować jednostek wojskowych na wschód od Wisły. Dlaczego? Dlatego, że to jest prowokacyjne wobec Rosji - mówił Błaszczak. Przekonywał, że tylko Karol Nawrocki może to zatrzymać.