Paulina zakrztusiła się pizzą w pracy, nie żyje. Rodzina zabiera głos

Do tragedii doszło 8 marca, w dzień kobiet w pizzerii w Oświęcimiu. - Paulinka pracowała w pizzerii i po prostu jadła w tak zwanym międzyczasie - przekazuje nam Sylwia Gaworska, żona brata pani Pauliny. Podczas jedzenia 31-latka nieszczęśliwie zakrztusiła się.

Matka dwójki dzieci zapadła w śpiączkę, trafiła do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy, zmarła.

"Brakuje słów, by wyrazić naszą wdzięczność za Waszą ogromną dobroć i wsparcie. Dwukrotnie udało się osiągnąć cel zbiórki na rehabilitację Jasia, co jest dowodem na to, jak wiele serc poruszyła historia Pauliny i jej synka. Dziękujemy Wam z całego serca za każde wsparcie, każde dobre słowo i każdą okazaną życzliwość" - czytamy z kolei w opisie zbiórki.