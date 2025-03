Rolnicy alarmują. "40 lat żyję i tak nie było nigdy"

Z prognozy, którą przekazał WP Lewicki, wynika, że mróz wystąpi jeszcze w piątek. - W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny temperatura będzie nadal spadać poniżej zera na znacznym obszarze kraju, ale już tylko do minus dwóch stopni, co nie stanowi już takiego zagrożenia dla drzew owocowych - przekazał Lewicki.

- Jakbym dał wcześniej dawkę startową azotu, żeby bardziej zboże ruszyło, to pewnie by u mnie też przymroziło. Ale wstrzymałem się i czekam, aż sytuacja w pogodzie się wyklaruje, nie będzie już przymrozków, tak jak teraz - przyznaje z kolei Piotr Krysik z gospodarstwa rolnego pod Łochowem.

Na szczęście prognozy IMGW wskazują, że ostatni tydzień marca przyniesie deszcz. - Począwszy od niedzieli 23 marca, do czwartku spodziewamy się opadów. Będą one raczej słabe i umiarkowane, ale miejscami mogą osiągnąć do 15 mm. Miejscami może nawet być znacznie powyżej normy, nawet do 170 procent - przekazał Michał Lewicki z IMGW.