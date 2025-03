Sprawdziliśmy cenę czereśni. "Dajcie spokój, tyle płacić"

"Czereśnia 49 zł/szt" - taka kartka widnieje na straganie. Cena za sztukę to cena za czereśnie w papierowym pojemniku. - W środku jest około 25 dkg - informuje nas sprzedawczyni. Oznacza to, że za kilogram trzeba zapłacić około 200 złotych.

Kiedy pytamy o pochodzenie owoców, okazuje się, że są one sprowadzone z Chile. - My mamy je w ofercie cały rok. Są tacy, którzy szukają. U nas mogą je kupić. Nie narzekamy na brak klientów. Tak samo sprzedajemy inne owoce po sezonie - śliwki, porzeczki, truskawki, maliny - mówi kobieta, która pracuje na stoisku.

- My nie sprowadzamy czereśni, czekamy na polskie. Ale na halę przychodzą klienci, których stać na droższe owoce. Chętnych nie brakuje. Kupują tu zaopatrzeniowcy do restauracji, politycy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oni nie zastanawiają się nad cenami i biorą to, na co mają ochotę - dodaje.