Drożyzna dopiero się zacznie? Alarmujące prognozy rolników

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają, że druga połowa lutego przyniesie prawdziwy powrót zimy . W niektórych częściach Polski, m.in. na Podlasiu i na południu, temperatury spadną nawet do -15 stopni C. Na mapach IMGW z prognozą na najbliższy tydzień nie widać szans na ocieplenie.

Prognoza pogody od 12 do 21 lutego

- Sytuacja nie jest ciekawa, bo wegetacja ruszyła. Rośliny są rozpączkowane przez to, że w styczniu mieliśmy kilkanaście stopni na plusie. Na pewno będą uszkodzenia roślin, a najgorsze dopiero przed nami, bo mrozy mają być bardzo duże. Będzie tragicznie - prognozuje w rozmowie z Wirtualną Polską Bartłomiej Szajner, rolnik z województwa lubelskiego.

- W dodatku ma być silny wiatr, co jeszcze bardziej uszkodzi uprawy. Jak spełni się czarny scenariusz, to nawet 30 proc. zbóż może zostać uszkodzonych. Te najpóźniej siane nie mają rozwiniętego systemu korzennego i one będą w pierwszej kolejności narażone na mróz i wiatr - dodaje rolnik.