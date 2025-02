Już nie Zakopane. To ulubione miejsce narciarzy. "Tanio i spokojnie"

Kolejne tygodnie zimowego wypoczynku rezerwują też mieszkańcy Śląska i województwa lubelskiego, którzy ferie mają w tym roku jako ostatni. - To miłe zaskoczenie w porównaniu do umiarkowanie udanego sezonu letniego. Mamy zarezerwowanych o 20 proc. więcej miejsc noclegowych niż rok temu o tej porze - mówi WP przedstawicielka Podkarpackiej Izby Gospodarczej Paulina Mazgaj.

- Na ten moment w Bieszczadach zarezerwowanych jest ponad 80 proc. noclegów. To więcej niż w stolicy Tatr - Zakopanem - zauważa. Co sprawiło, że Polacy wybrali Podkarpacie na stolicę zimowego wypoczynku? Przede wszystkim ceny oraz brak śniegu.

Za weekend ze śniadaniem zapłacimy w Bieszczadach około 500 zł za rodzinę 2+1 w pensjonatach lub domkach. Pobyt w hotelu waha się od 600 do 900 zł Tymczasem w Zakopanem, ceny w pensjonatach są wyższe o ponad 30-40 proc. Co więcej, weekend w luksusowym hotelu pod Tatrami to koszt nawet 6 tys. zł. Najbardziej prestiżowy hotel w Bieszczadach z basenem, własnym stokiem narciarskim kosztuje 2300 zł.

Całodniowy karnet na najbardziej popularnych stokach m.in. w Wańkowej, Ustrzykach czy na Laworcie kosztuje 115 zł. W Tatrach 170 zł. Czterodniowy karnet w Bieszczadach to koszt ok. 330 zł.

- Ludzie mówią nam wprost, że jeździli latami do Białki, Bukowiny czy Zakopanego, ale że u nas jest spokojniej i ceny są niższe. Mają dość chciwości górali, którzy próbują zarobić, na czym popadnie - podkreśla. W domkach pana Filipa wszystkie miejsca pozostają zajęta do końca marca.

- Turyści stale dzwonią, rezerwują. Nie martwią się o brak śniegu, bo kilkadziesiąt centymetrów pokrywy to wystarczająco, by można było pojeździć czy pooglądać ośnieżone połoniny. My tu gwarantujemy, że te warunki będą dobre, co najmniej do połowy marca - mówi pani Kasia.