Taksówkarze mówią o "inwazji". Uberowcy dostają groźby

- Wyzwiska, groźby, to jest standard. Chociaż mam wrażenie, że już się uodparniamy na to. Teraz, gdy turystów jest niewielu, to walka jest mocno nieczysta. Zdarza się, że odbieram klienta, a taksówkarz krzyczy do nich, żeby nie wsiadali, bo jesteśmy mordercami i gwałcicielami. Innym razem, że oni zawiozą taniej. To jest już męczące - ocenia Kuba, który na Uberze dorabia głównie w weekendy.