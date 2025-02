Zabójca Anastazji Rubińskiej odwołał się od wyroku

Skazany za zabójstwo Banglijczyk ma prawo do złożenia apelacji w określonym terminie po ogłoszeniu wyroku. Salahuddin S. skorzystał z tego prawa. Chce złagodzenia wyroku. W Grecji apelacja od wyroku w sprawie karnej jest rozpatrywana przez sąd wyższej instancji.

- Mam nadzieję, że apelacja w całości utrzyma go w mocy - mówi adwokat Jarosław Kowalewski, pełnomocnik rodziny Anastazji.

- W głębi serca liczyłam, że morderca mojej córki nie odwoła się od wyroku- że pewien okres w moim życiu będę mogła zamknąć. Niestety odwołał się, a ja zrobię wszystko, żeby na kolejnej rozprawie, jeśli do takiej dojdzie- stawić się w greckim sądzie i jako matka kolejny raz poproszę o najwyższy wymiar kary. Chociaż w tym przypadku, chciałabym, żeby zamiast kary dożywocia, cierpiał jak moja córka, którą pozbawił życia - komentuje Natalia Rubińska, matka zamordowanej Anastazji.

27-letnia Anastazja zaginęła 12 czerwca 2023 r. w miejscowości Marmari. Kobieta przyleciała na wyspę do pracy w hotelowej restauracji. Towarzyszył jej 28-letni partner. To on powiadomił służby o jej zaginięciu.