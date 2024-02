Wraca sprawa śmierci Anastazji. Na jaw wychodzą nowe doniesienia

Wygląd plecaka, a także jego zawartość wskazują na to, że należał do Anastazji. Greccy śledczy zabezpieczyli przedmiot i skrupulatnie przeszukali miejsce, w którym się znajdował. Teraz znalezisko zostanie poddane szczegółowym oględzinom przez greckie laboratorium kryminalistyczne. Być może to będzie cenny dowód w sprawie śmierci Anastazji.