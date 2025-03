"Cela VIP" dla Mateckiego? Wiceszefowa MS: "Ze względów bezpieczeństwa"

Według informacji Onetu, podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości Dariusz Matecki podczas pobytu w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu miał dostęp do luksusowych warunków. Cela "VIP", w której przebywał, była wyposażona w podgrzewaną podłogę , telewizor i czajnik. Jak podaje anonimowy informator, przed przybyciem Mateckiego, areszt został dokładnie posprzątany .

"Pan Dariusz Matecki przebywał w AŚ Służewiec przez 4 dni. Jak każdy nowo przybyły, został zakwaterowany w celi przejściowej. Ze względów bezpieczeństwa była to cela jednoosobowa i monitorowana. Z tych samych względów nie było w niej kaloryfera, ani innych urządzeń, które mógłby zagrozić bezpieczeństwu osadzonego. Za to miała wyposażenie wandaloodporne. Tak to regulują przepisy" - pisze na Facebooku zastępczyni ministra sprawiedliwości, Maria Ejchart w odpowiedzi na doniesienia medialne o "celi VIP" dla aresztowanego posła PiS.