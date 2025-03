Polska chce przestawić zegary. Koniec absurdu ze zmianą czasu?

Minister Krzysztof Paszek był gościem piątkowej Porannej rozmowy, audycji RMF FM. Przypomniał, że rezygnacja ze zmiany czasu w marcu i październiku to pomysł jego ugrupowania. - W PSL jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na ten problem. Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, on jest do rozstrzygnięcia w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej - mówił Krzysztof Paszyk.

Powiedział, że polski rząd już teraz usilnie przekonuje unijnych urzędników, by od zmiany czasu wreszcie raz na zawsze odejść. Dodał że być może uda się w najbliższym czasie doprowadzić do kluczowych decyzji.

Zmiana w sprawie zmiany czasu? "Musimy uzbroić się w cierpliwość"

Nie znaczy to jednak, że tak szybko o przestawianiu zegarków będzie można zapomnieć. To się stanie, bo - jak podkreśla Krzysztof Paszek w rozmowie z gospodarzem programu RMF FM, Tomaszem Terlikowskim - Komisja Europejska nie wycofała się z dyskusji w tej sprawie, ale procedura, zgodnie z istotą zagadnienia, wymaga czasu.

- Temat jest otwarty, konsultujemy z krajami członkowskimi kwestię zatrzymania zmian czasu. Chciałbym, aby to nastąpiło jak najszybciej. Mierzymy się z poważnym proceduralnym procesem, który jest do przeforsowania na poziomie Unii Europejskiej - powiedział Paszyk.

To wymaga spotkań z komisarzami, między innymi odpowiedzialnymi za transport. Trzeba ich przekonać, jak wskazuje minister Paszyk, że nie ma sensu między innymi to, aby pociągi stawały w polu i czekały godzinę, by dostosować się do rozkładu jazdy.

- Chciałbym tego, jak wielu Polaków, by jak najszybciej to zmienić. To jedna prosta decyzja. Ale jest grupa krajów w Unii Europejskiej, w których zmiany zachodzą wolno. Musimy się uzbroić w cierpliwość - powiedział minister.