Szybkie zawieszenie ataków na infrastrukturę? "To Kreml kontroluje kryzys"

- Z całą pewnością Rosja próbuje przekonać Donalda Trumpa o swojej sile. I sięga do zasobów, którymi jeszcze dysponuje. Z jednej strony mówi o możliwym zawieszeniu ataków, a z drugiej strony z całą siłą atakuje. Władimir Putin chce pokazać, że nadal rozdaje karty . Dlatego, że Trump relatywnie łatwo kupuje przekaz rosyjski - mówi Wirtualnej Polsce płk rez. Piotr Lewandowski, były dowódca jednostki wojskowej w Redzikowie.

Po wtorkowej rozmowie telefonicznej Władimira Putina i Donalda Trumpa Biały Dom ogłosił, że prezydenci USA i Ukrainy zgodzili się na zawieszenie broni dotyczące ataków na obiekty energetyczne . Zdaniem ukraińskiego prezydenta do tego kroku może dojść bardzo szybko.

- Zobaczymy teraz, jak Putin to rozegra, bo graczem jest dobrym. Obiecał Trumpowi jakiś sukces. Może być za chwilę tak, że przestanie atakować infrastrukturę krytyczną, ale będzie atakował nadal z powietrza infrastrukturę wojskową. I Trump się tym pochwali - komentuje płk rez. Lewandowski.

- Rosjanie prawie wszystko rozwalili. Jeśli więc ataki zostaną wstrzymane na miesiąc, nie wpłynie to w istotny sposób na obraz walk. Putinowi nie opłaca się w tej chwili zawieszenie broni. Trump musiał coś dostać, więc dostał najmniej istotny element - ocenia były wojskowy.

- Zwróćmy uwagę na to, co wydarzyło się w obwodzie kurskim, co mówił Trump o tysiącach otoczonych ukraińskich żołnierzy. Nie wierzę, żeby amerykańskie służby nie przekazały mu informacji, że tak nie jest. Ale Trump już za pierwszej prezydentury mówił, że bardziej wierzy Putinowi niż własnym służbom. Rosja więc stosuje obecnie ruchy, które można dobrze wykorzystać propagandowo, m.in. oskarża ukraińskich żołnierzy o zbrodnie wojenne w obwodzie kurskim - analizuje były dowódca bazy wojskowej w Redzikowie.