Nowy sondaż: Trzaskowski na czele, Mentzen zyskuje, Nawrocki w tarapatach

Sławomir Mentzen w kolejnym sondażu wyprzedza kandydata PiS. Jego poparcie w sondażu wynosi 33 proc., co stawia go przed Karolem Nawrockim. "Polacy uważają, że w każdej dziedzinie kandydat Konfederacji sprawdziłby się lepiej niż kandydat popierany przez PiS" - zauważa "Rzeczpospolita". Mentzen jest oceniany lepiej od Nawrockiego w wielu kluczowych obszarach, co może wpłynąć na dalszy wzrost jego popularności.