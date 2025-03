Dziarskim krokiem wszedł do studia. Potem zaczął tańczyć

W jeszcze bardziej barwny sposób Kowalski postanowił wejść do studia. Gdy poseł wchodził do studia dziarskim krokiem, rozbrzmiała piosenka SNAP! "The Power". Po tym jak polityk przywitał się ze wszystkimi, rozpoczęło się show.

Nagle poseł PiS zaczął tańczyć. Przez blisko minutę wywijał na parkiecie, a widownia wraz z prowadzącą klaskali w rytm muzyki. - To nas pan zaskoczył. Skąd się to wzięło w panu? - zwróciła się dziennikarka po występie polityka PiS. - PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem - powiedział Kowalski.

- Skąd ten taniec? Długo pan trenował? - spytała dziennikarka. - Pamiętam, miałem kilkanaście lat, to na osiedlu Dambonia w Opolu uczyłem się rzeczywiście hip-hopu. Vanilla Ice, MC Hammer to byli moi ulubieni wykonawcy - opowiadał Kowalski. - Czyli to ścięgno, to była poważna sprawa - spytała dziennikarka, na co polityk odparł: "niestety". - - To właśnie przez ten taniec. To rozumiem, że były jeszcze większe figury niż te, które teraz pan pozwala. - Dlatego byłem ostrożny, bo rzeczywiście łatwo sobie zrobić krzywdę - dodał Kowalski.