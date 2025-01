Kowalski o Owsiaku: "Chce coś ukryć". Jest odpowiedź

Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, próbował we wtorek, dwa dni po finale WOŚP, przeprowadzić kontrolę poselską w siedzibie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chciał sprawdzić wydatkowanie środków na pomoc powodzianom. Jednak nie został wpuszczony do budynku fundacji.

Kowalski w rozmowie z serwisem fakt.pl stwierdził, że WOŚP złamała ustawę o wykonywaniu mandatu posła, nie wpuszczając go do swojej siedziby. Przekonuje, że mimo wywieszonej na furtce kartki z informacją, że "fundacja do 28 stycznia jest nieczynna", działała normalnie - w środku byli pracownicy.